Eisleben/MZ - Am Donnerstagmorgen ist ein Pkw in Eisleben vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Der Wagen konnte kurz darauf auf einem Feld nahe Oberhütte gefunden werden. Zwei der drei Insassen konnten von der Polizei gestellt werden, vom dritten fehlt, trotz Einsatz von Hubschrauber und Fährtenhund bislang jede Spur. Im Wagen wurden viele Werkzeuge gefunden, die möglicherweise für Diebstähle genutzt wurden. Die Ermittlungen dauern an, teilt die Polizei mit.