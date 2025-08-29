Wegen Vandalismus ist die Treppenanlage am Breiten Weg in Eisleben gesperrt. Wie groß der Schaden ist.

Treppe durch Findling beschädigt - wie lange die Reparatur dauert

Eisleben/MZ/JM. - Ein heftiger Fall von Vandalismus sorgt derzeit für Verärgerung bei vielen Eisleber Bürgern und beschäftigt die Stadtverwaltung. Die Treppe neben dem Feuerwehrgebäude am Breiten Weg ist durch einen großen Findling schwer beschädigt worden. Vermutlich ist der massive Steinbrocken, der mittlerweile beseitigt worden ist, von der Wiese an den Stadtterrassen die Treppenanlage hinuntergerollt worden.