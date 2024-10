Eine außergewöhnliche Abenteuerreise mit dem Kultauto: Drei Männer aus Mansfeld-Südharz überquerten in ihrem Trabi die USA, meisterten die Rocky Mountains und erreichten überpünktlich San Francisco.

Eines von vielen Fotos mit Seltenheitswert auf ihrer USA-Reise: Lukas Büchner, Christoph Goldacker und Paul Schulze (v. l.) mit ihrem Trabi in den Rocky Mountains.

San Francisco/MZ. - Für einen kurzen Moment schien der Zeitplan der Trabi-Abenteurer aus Mansfeld-Südharz in Amerika in Gefahr. Die Rocky Mountains erwiesen sich als große Herausforderung für das Auto. Nun rollte das Trio mit seinem fahrbaren Untersatz aus DDR-Produktion in San Francisco vor. Überpünktlich!