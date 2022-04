Mit Video: Touristen können Eisleben künftig per Audio-Guide erleben

Eisleben per Smartphone-App erkunden: 16 Punkte greift der Audioguide auf und führt die Touristen so durch die Geschichte der Lutherstadt.

Eisleben/MZ - Wer Eisleben erkunden will, wendete sich bislang entweder an die Tourist-Information am Markt oder suchte im Internet nach einem Termin für eine Stadtführung. Künftig könnte der erste Schritt jedoch wie folgt aussehen: Einfach mit dem Smartphone in den Appstore gehen, nach „Eisleben“ suchen, die App mit dem Symbol der Luther-Rose downloaden und schon kann der digitale Rundgang durch die Lutherstadt beginnen. „Alles ist einfach, schnell und kostenlos“, betont Lydia Fischer, die Tourismusmanagerin bei der Standortmarketinggesellschaft Mansfeld-Südharz (SMG), die mit dem neuen Audioguide neben Touristen auch Einheimischen ein neues Freizeitangebot verspricht. „So kann man auf moderne Art seine Stadt noch einmal anders entdecken“, legt Fischer diese App auch der jungen Generation ans Herz.