Nach Aus in Castingshow „The Voice of Germany“: Wann Sänger Marc Spitze ein Konzert im Eisleber Katharinenstift gibt

Für den Eisleber Musiker Marc Spitze dreht sich die Welt nach dem Ausstieg aus der Castingshow „The Voice of Germany“ weiter. Er gibt mit Musikerfreund Jannes Hedler ein Konzert im Katharinenstift und hat einen Tipp, wer den Talentwettbewerb gewinnt.