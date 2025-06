Die Deutsche Telekom AG investiert bis 2026/2027 massiv in der Lutherstadt Eisleben und einigen Ortsteilen. Was das Unternehmen plant.

Telekom baut Glasfasernetz in Eisleben aus

Die Telekom verlegt in Eisleben Glasfaserleitungen.

Eisleben/MZ. - Die Deutsche Telekom AG baut ihr Glasfasernetz in der Lutherstadt Eisleben massiv aus. Wie Regionalmanagerin Kristin Poetzsch in einer Bürgerinformationsveranstaltung am Dienstagabend im Eisleber Bahnhofsgebäude sagte, soll das Stadtgebiet schrittweise bis 2026/2027 erschlossen werden.