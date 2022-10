Tankstelle und ehemalige Diskothek „Sax“ in Eisleben wird zum Drehort für Filmteam

In Lüttchendorf und Eisleben wurden jetzt Szenen für einen neuen Kinderfilm gedreht. Freitag gibt es eine Vollsperrung für Straßenszenen bei Polleben.

Die Kinder Miran Selcuk und Lotte Engels (vor der Zapfsäule) sind die Hauptdarsteller in „Kannawoniwasein!“.

Eisleben/Lüttchendorf/MZ - Großes Kino in Eisleben - und das im wahrsten Sinne des Wortes. Im Gewerbegebiet an der Unterrißdorfer Straße, wo eine alte Tankstelle, die ehemalige Diskothek „Sax“ und mehrere Lagerhallen ihren spröden Charme versprühen, ist am Donnerstagmorgen ein Filmteam angerückt.