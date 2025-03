Was machen, wenn beim Spaziergang am Süßen See die Blase drückt? Wegen Frostgefahr sind die öffentlichen WC im Winter geschlossen. Gibt es dafür eine Lösung?

Wohin am Süßen See, wenn man mal muss?

Tourismus am Süßen See

Blick auf die Uferpromenade am Süßen See in Seeburg. Bei schönem Wetter sind dort viele Ausflügler unterwegs.

Seeburg/MZ - „Muss das denn sein?“, empört sich eine Seeburgerin. „Der Wanderweg um den Süßen See ist doch keine Toilette. Insbesondere Männer verschwinden gern mal im Busch, wenn die Blase drückt.“ Das passiert vornehmlich dann, wenn es in den Wintermonaten ein sonniges Wochenende gibt, dass die Ausflügler an den Süßen See lockt.