Eisleben/MZ - Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen in Eisleben ist am Sonntagabend eskaliert. Es kam zu einer Schlägerei in der Johann-Agricola-Straße, wobei ein 18-Jähriger leicht verletzt wurde. Laut Polizei musste dieser ambulant behandelt werden.