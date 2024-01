So wie hier in Bad Reichenhall (Bayern) werden auch im Mansfelder Land die Sternsinger unterwegs sein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/Hettstedt/MZ. - Rund um den Dreikönigstag am Samstag, 6. Januar, werden sie wieder überall unterwegs sein: die Sternsinger. In der Nachfolge der Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar ziehen Kinder durch Städte und Dörfer, singen und wünschen den Menschen mit dem Kreidezeichen „C+M+B“ an der Haustür („Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“) alles Gute.