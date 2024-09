Die Stahlkonstruktion auf der 120 Jahren alten Millionenbrücke musste aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Eine Firma hat sie verschrottet. An diesem Umgang mit geschichtsträchtigen Zeugnissen übt der Förderverein Schmid-Schacht Helbra nun Kritik.

Der Eisleber Manfred Peßler baute die Brücke in ihrer ursprünglichen Form im Maßstab 1:10 nach.

Eisleben/Wimmelburg/MZ. - Der Verkehr auf der Landesstraße zwischen Eisleben und Wimmelburg rollt an der Millionenbrücke wie eh und je. Gerade so, als wäre nie etwas gewesen. Nur beim Blick nach oben wird die große Veränderung sichtbar: Die Stahlteile des Bauwerkes, die in der Vergangenheit den Anblick der Brücke prägten, sind restlos verschwunden.