Um das diesjährige Fahrzeugverbot im Festumzug zum Eisleber Wiesenmarkt hat es großen Wirbel gegeben. Das Thema ist auch noch nicht vom Tisch.

Stadtrat startet neuen Vorstoß zu Fahrzeugen und Tieren im Wiesenumzug

Wenn die ganz großen Fahrzeuge nicht mehr erlaubt waren, dann musste es eben eine Nummer kleiner sein. Hier zeigten sich die Umzugsteilnehmer sehr kreativ.

Eisleben/MZ - Nach der Wiese ist vor der Wiese. Und damit richtet sich der Blick auch bereits wieder auf den Wiesenfestumzug, der in diesem Jahr so heftig wie nie umstritten gewesen ist. Denn die Eisleber Stadtverwaltung hatte aus Sicherheitsgründen erstmals ein Fahrzeugverbot verhängt.