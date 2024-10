Der Robben-Brunnen in Klostermansfeld ist in die Jahre gekommen.

Klostermansfeld/MZ. - Die Zukunft des Springbrunnens an der Chausseestraße in Klostermansfeld scheint vielen Einwohnern nicht gleichgültig zu sein. Als ein Gerücht in der Gemeinde kursierte, wonach das Wasserspiel nicht mehr in Gang gesetzt werden sollte, initiierte Einwohnerin Heike Goymann spontan eine Unterschriftenaktion. Die Liste, auf der in kürzester Zeit rund 50 Unterschriften zusammenkamen, wurde dem Gemeinderat vorgelegt.