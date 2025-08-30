Rund 100 Gäste folgen der Einladung der Wirtschaftsjunioren Mansfeld-Südharz zur 3. Businessnight auf der Burg Bornstedt.

Speeddating auf Strohballen - wie sich Unternehmer vernetzen

Die Gäste aus der regionalen Wirtschaft nutzten die Gelegenheit, sich kennenzulernen und zu vernetzen.

Bornstedt/MZ. - Sich in entspannter Atmosphäre kennenzulernen und zu vernetzen – darum geht es bei der Businessnight der Wirtschaftsjunioren Mansfeld-Südharz. Und diese Idee sei auch bei der jüngsten Veranstaltung des Vereins auf der Burg Bornstedt wieder voll aufgegangen, wie Vorsitzende Katharina Große im Gespräch mit der MZ sagte.