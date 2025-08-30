weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Wirtschaftsjunioren Mansfeld-Südharz: Speeddating auf Strohballen - wie sich Unternehmer vernetzen

Wirtschaftsjunioren Mansfeld-Südharz Speeddating auf Strohballen - wie sich Unternehmer vernetzen

Rund 100 Gäste folgen der Einladung der Wirtschaftsjunioren Mansfeld-Südharz zur 3. Businessnight auf der Burg Bornstedt.

Von Jörg Müller 30.08.2025, 14:00
Die Gäste aus der regionalen Wirtschaft nutzten die Gelegenheit, sich kennenzulernen und zu vernetzen.
Die Gäste aus der regionalen Wirtschaft nutzten die Gelegenheit, sich kennenzulernen und zu vernetzen. (Foto: Wirtschaftsjunioren MSH)

Bornstedt/MZ. - Sich in entspannter Atmosphäre kennenzulernen und zu vernetzen – darum geht es bei der Businessnight der Wirtschaftsjunioren Mansfeld-Südharz. Und diese Idee sei auch bei der jüngsten Veranstaltung des Vereins auf der Burg Bornstedt wieder voll aufgegangen, wie Vorsitzende Katharina Große im Gespräch mit der MZ sagte.