Der Blankenheimer Platz der Generationen rückt in das Blickfeld von Freunden der Harzer Wandernadel. Warum es für sie dort noch viel mehr zu entdecken gibt.

Blankenheim/MZ. - Bad Harzburg, Peine, Blankenburg, Osterwieck, Wernigerode oder beispielsweise Holdenstedt: Maik Schnelzer und seine Mitstreiter von der Blankenheimer Pfingstgesellschaft können nur staunen. Seitdem Mitte August die Sonderstempelstelle der Harzer Wandernadel am Platz der Generationen eingeweiht wurde, fanden bereits viele Wanderfreunde, aber auch Stempeljäger per Auto den Weg in die Gemeinde.