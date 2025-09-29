Monatelang war die Landesstraße 223 zwischen Hornburg und Erdeborn gesperrt – jetzt ist die neue Brücke endlich fertig. Doch statt Erleichterung macht sich Unmut breit: Ein Detail sorgt für heftige Kritik und wirft Fragen zur Verkehrssicherheit auf. Warum fehlt ausgerechnet hier ein entscheidendes Element – und was sagt das Ministerium dazu?

Der neu gebaute Durchlass am Ortseingang Erdeborn aus Richtung Hornburg noch während der Bauarbeiten. Ein Detail fehlt und es wird auch nicht ergänzt.

Hornburg/Erdeborn/MZ - Der Brückenneubau auf der Landesstraße 223 zwischen Hornburg und Erdeborn hat fünf Monate lang insbesondere in Hornburg für großen Verdruss gesorgt. Und auch jetzt gibt es einen Makel, der einem Radsportler auffiel und der auch bereits von kommunaler Seite bemängelt wurde.