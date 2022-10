Sechs Stolpersteine für Familie Burak in Eisleben verlegt

In Eisleben findet derzeit eine Begegnungswoche „Gemeinsam erinnern an das jüdische Eisleben“ statt. Bei der Verlegung der Stolpersteine waren die Nachfragen anwesend.

Eisleben/MZ - In der Sangerhäuser Straße in Eisleben sind am Montag sechs Stolpersteine zum Gedenken an ehemalige jüdische Mitbürger verlegt worden, die während der Nazizeit verfolgt und vertrieben worden sind. Anwesend waren Nachfahren jüdischer Eisleber, die aus Israel angereist sind. Sie nehmen an einer Begegnungswoche „Gemeinsam erinnern an das jüdische Eisleben“ teil, die der Verein Eisleber Synagoge initiiert hat.