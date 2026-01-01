weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Sattelschnallen von Ahlsdorf: „Schnäppchenhaus“ - Wie eine Linedance-Gruppe aus Ahlsdorf ein neues Heim fand und es ausbaute

Sattelschnallen von Ahlsdorf „Schnäppchenhaus“ - Wie eine Linedance-Gruppe aus Ahlsdorf ein neues Heim fand und es ausbaute

Wie das „Drei-Mädels-Eck“ zum Domizil für die Line Dancer geworden ist, wie das Objekt entstand, welche Risiken eingegangen wurden und welche Pläne es gibt.

Von Kathrin Labitzke 01.01.2026, 10:15
Die Line Dance Gruppe „klappernde Sattelschnallen vom Schnäppchenhaus“ haben in Ahlsdorf ein neues Domizil gefunden. Foto: Kathrin Labitzke

Ahlsdorf/MZ. - Als Nicole Brunner im Frühjahr 2023 im Internet das alte „Drei-Mädels-Eck“ in Ahlsdorf entdeckte, suchte sie eigentlich gar nicht für sich selbst. Ihre Nichte wollte ein Haus, doch dieses Gebäude ließ sie nicht mehr los. „Das wäre doch was, um Line Dance zu tanzen“, sagte sie zu ihrem Mann Heiko Probst.