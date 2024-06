Reifen, die in einer leerstehenden Garage in Eisleben gelagert waren, standen in Flammen.

Reifen stehen in leerstehender Garage in Eisleben in Flammen

Symbolfoto - Reifen, die in einer leerstehenden Garage in Eisleben gelagert waren, standen in Flammen.

Eisleben/MZ. - In der Nacht zu Sonntag ist die Feuerwehr zu einem Brand am Bahnhofsring in Eisleben ausgerückt. In einer leerstehenden Garage standen abgelagerte Fahrzeugreifen in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Warum die Reifen Feuer fingen, ist noch unklar, eine Selbstentzündung könne jedoch ausgeschlossen werden, teilt die Polizei zum Vorfall mit.