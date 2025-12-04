Das Amtsgericht Eisleben verhandelt über schwerwiegende Vorwürfe. Ein 42-Jähriger soll seine Ehefrau vergewaltigt und sexuell genötigt haben. Wie der Prozess ausgegangen ist.

Prozess am Amtsgericht Eisleben: Mann soll seine Ehefrau vergewaltigt haben

Das Amtsgericht an der Friedensstraße in Eisleben.

Eisleben/MZ. - Vergewaltigung ist ein schweres Verbrechen, das mit mindestens zwei Jahren Gefängnis bestraft wird. Auch ein nicht vorbestrafter Täter muss mit der Vollstreckung rechnen, denn eine Strafaussetzung zur Bewährung ist nur unter besonderen Umständen möglich.