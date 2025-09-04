EIL
Königspfalz Helfta Planer stellen erste Ideen für das Freilichtmuseum Königspfalz vor
Das Gelände der Ottonen-Pfalz in Helfta soll in den kommenden Jahren zu einem Freilichtmuseum gestaltet werden. Dazu sind jetzt erste Ideen präsentiert worden.
04.09.2025, 07:00
Eisleben/MZ. - „Das wird Furore machen“, sagt Sven Thomas vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Er ist Projektkoordinator für das Freilichtmuseum, das in den kommenden Jahren auf dem Gelände der Königspfalz Helfta entstehen soll. Seit 2021 haben Archäologen-Teams hier bei mehreren Grabungen spektakuläre Entdeckungen gemacht.