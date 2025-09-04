Das Gelände der Ottonen-Pfalz in Helfta soll in den kommenden Jahren zu einem Freilichtmuseum gestaltet werden. Dazu sind jetzt erste Ideen präsentiert worden.

Planer stellen erste Ideen für das Freilichtmuseum Königspfalz vor

Auf der sogenannten Kleinen Klaus in Helfta ist in den vergangenen Jahren mehrfach gegraben worden.

Eisleben/MZ. - „Das wird Furore machen“, sagt Sven Thomas vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Er ist Projektkoordinator für das Freilichtmuseum, das in den kommenden Jahren auf dem Gelände der Königspfalz Helfta entstehen soll. Seit 2021 haben Archäologen-Teams hier bei mehreren Grabungen spektakuläre Entdeckungen gemacht.