Der 1. Eisleber Bowlingclub lädt am Samstag zu einem großen Kinderfest am und im Bowlingcenter ein, in Sandersleben wird zum Fest der Vereine geladen und weitere Feste sind an diesem Wochenende im Mansfelder Land geplant.

Am und im Bowlingcenter in der Friedensstraße wird am Samstag ein Kinderfest gefeiert.

Eisleben/Hettstedt/MZ. - Im Kunsthof in Molmerswende wird zum„Folk im Jarten“ geladen, in der Hettstedter Gangolfkirche gibt es ein Konzert und in Mansfeld ist man gespannt, ob die Einwohner die Stadtwette gewinnen. Diese und weitere Veranstaltungen hat das Mansfelder Land an diesem Wochenende zu bieten. Hier die Termine im Überblick:

Kindertag wird nachgefeiert

Eisleben: „Wir haben den Termin ganz bewusst gewählt“, sagt Albrecht Witte, Vorstandsmitglied des 1. Eisleber Bowlingclubs. Der Verein lädt am Samstag, 8. Juni, 10 bis circa 16 Uhr, zu einem großen Kinderfest am und im Bowlingcenter am ehemaligen Kulturhaus in der Friedensstraße ein.

„Wir haben uns gedacht, dass am Kindertag ja überall etwas stattfindet“, so Witte zur MZ. „Deshalb feiern wir unser Kinderfest eine Woche später.“ Die Veranstaltung – Sponsor ist das Bowlingcenter – wird vom Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz unterstützt. Für das Fest wird der Parkplatz hinter der Schwimmhalle gesperrt.

Wie Witte sagt, werden zahlreiche Kinderspiele und Aktionen angeboten. So wird unter anderem eine zehn mal sieben Meter große Piratenschiff-Hüpfburg aufgebaut. Die Kinder können sich beim Goldwaschen ausprobieren und ein Glücksrad drehen.

Es wird Dosenwerfen, Kinderschminken und eine Schokokuss-Wurfmaschine geben. „Die Kinder können auch kostenlos bowlen und eine Medaille gewinnen“, so Witte. Außerdem erhält jedes Kind kostenlos eine Portion Nudeln mit Tomatensoße und ein Getränk. Auch an die Versorgung der Eltern und Großeltern sei natürlich gedacht: mit einem Grillstand und einem Bierwagen.

Das damals neugebaute Bowlingcenter ist 1997 eröffnet worden. Seit dem Jahr gibt es auch den Bowlingclub, der aktuell fast 80 Mitglieder zählt. Die Freizeitsportler erhalten im Bowlingcenter zehn Prozent Rabatt und können einmal im Monat kostenlos trainieren (jeweils am ersten Mittwoch).

Der Verein und das Bowlingcenter laden regelmäßig zu Veranstaltungen ein. Nächster Termin nach dem Kinderfest ist das große Spargelessen unter dem Motto „Spargel satt“ am 19. Juni ab 18 Uhr im Bowlingcenter und im Biergarten. „Wir machen das immer zum Ende der Spargelsaison“, so Witte.

Dafür ist eine Anmeldung notwendig, einige Plätze seien noch frei. Am 18. August wird wieder zum Brotseminar mit Bäckermeister Lutz Roy eingeladen. Außerdem stehen unter anderem noch ein Rum-Tasting und ein Skatturnier auf dem Programm.

Anfragen und Reservierungen unter Telefon 03475/74 80 63.

Fest der Vereine

Sandersleben: Zum zweiten Mal wird am 8. Juni in Sandersleben (Anhalt) ein Vereinsfest veranstaltet. Zwölf Vereine und eine Interessengemeinschaft sind daran beteiligt. Eigens dafür wurde sogar ein Eventkomitee gegründet, in dem je ein Vertreter aus jedem Verein dabei ist, erklärt Nina Stähle, die als Ortsbürgermeisterin ebenfalls Teil des Komitees ist. Und das hat sich für das Fest, das ab 15 Uhr auf dem Sportplatz stattfindet, ein buntes Programm überlegt. Highlight des Festes wird die 1. Stadtmeisterschaft im Tauziehen sein.

Folk-Fest im Kunsthof-Garten

Molmerswende: Der Kunsthof Molmerswende richtet auch in diesem Jahr den „Folk im Jarten“ aus. Am Samstag wird Andreas Schirneck ab 16.30 Uhr das Folk-Fest auf der Gartenbühne mit seinem Programm „Perlen des Folkrock“ eröffnen. Ab 19.30 Uhr spielen dann „Jack & Queen“ ihren Irish Folk auf dem Kunsthof-Hof.Foto: Lukaschek

Weitere Informationen und Kartenreservierung im Internet unter www.heikewolff.de/veranstaltung/konzert-folk-im-jarten

Gewinnen Mansfelder ihre Stadtwette?

Mansfeld: Die Einwohner von Mansfeld werden vom ortsansässigen Raiffeisenmarkt zur Stadtwette herausgefordert. Sie gilt es zum Bürgerfrühstück am Sonntag, 9. Juni, um 10 Uhr auf dem Festplatz zu meistern: Mansfeld soll so viele Leute an Lebensjahren zusammenbekommen, wie die Stadt alt ist – das heißt, die Leute vor Ort müssen zusammen 1.051 Jahre alt sein. Gewinnt Mansfeld, erhält die Stadt 500 Euro für einen guten Zweck. Ortsbürgermeisterin Sabine Metz hofft auf viele Teilnehmer: „Verdoppeln wir die Lebensjahre, verdoppelt sich unser Gewinn.“

Kita feiert Sommerfest

Polleben: Zum diesjährigen Sommerfest lädt die Evangelische Kindertagesstätte „Sonnenland“ in Polleben am Freitag, 7. Juni, ein. Ab 14.30 Uhr erwartet die Besucher auf dem Kita-Gelände ein buntes Mitmachprogramm – unter anderem mit Hüpfburg, Glücksrad und Bastelstraße – sowie der Eröffnung einer Kunstausstellung. Höhepunkt soll die Aufführung des Musicals „Vogelhochzeit“ der Kita-Kinder werden, teilt die Kita mit.

Entenrennen und Turmbesteigung

Eisleben: In Eisleben findet am Samstag, 8. Juni, das Petrikirchplatzfest statt. Ab 14 Uhr geht’s los, dann erwartet die Besucher Livemusik, Baumklettern, Entenrennen, Tauziehen und auch der Kirchturm kann besichtigt werden.

30-jähriges Jubiläum

Benndorf: Die Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft feiert am 8. Juni ihr 30-jähriges Jubiläum mit einem großen Mieterfest auf dem Sportplatz. In der Zeit von 13.30 bis 18.30 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreicher Familiennachmittag, zu dem der Klostermansfelder Musikverein aufspielt. Haraldino unterhält Mädchen und Jungen ab 14 Uhr zum Kinderspielspaß.

Mineralienbörse auf dem Schloss

Mansfeld: Zu einer Mineralien-, Schmuck- und Fossilienbörse wird am Samstag, 8. Juni, auf Schloss Mansfeld geladen. Zwischen 10 und 16 Uhr können sich Liebhaber allerlei Gesteins zum Fachsimpeln und Tauschen treffen. Der Eintritt ist frei, kündigen die Veranstalter an.

Gärten werden geöffnet

Hettstedt: Die Interessengemeinschaft Offene Gärten lädt in diesem Sommer wieder ein, in Aschersleben, der Stadt Seeland und auch in Mansfeld-Südharz Gärten zu besichtigen. Aus MSH beteiligen sich daran am Samstag, 8. Juni, zwischen 10 und 16 Uhr Liane Behrend-Häusler und Fred Häusler aus dem Hettstedter Ortsteil Ritterode, Am Steinberg 3, mit ihrer naturnahen Parkanlage mit Schwimmteich und lauschigen Sitzplätzen an der Aktion.

Orgelkonzert in Gangolfkirche

Hettstedt: Zu einem Konzert lädt der Gangolf-Verein am Samstag, 8. Juni, nach Hettstedt ein. Der Berliner Joachim Thoms wird ab 16 Uhr unter dem Titel „Von böhmischen Dörfern und ungarischen Tänzen“ in der Gangolfkirche an der Orgel improvisieren. Der Eintritt kostet zehn Euro, kündigt der Verein an.