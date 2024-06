Benndorf/MZ. - Endlich, die Baugenehmigung liegt vor! „Auf dieses Schreiben habe ich lange gewartet“, sagt Gerhard Blume. Dem Geschäftsführer der Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft (BWB) ist die Erleichterung anzumerken. Nun kann es mit der Errichtung des separaten Aufenthaltsraumes am Standort für integratives Wohnen in der Klostermansfelder Jacobstraße zügig weitergehen.

Wohnungsbaugesellschaft hat doppelten Grund zum Feiern

In dieser Woche will Blume die nächsten Absprachen mit dem Architekten treffen. Die Ausschreibung für die Grundplatte des 150 Quadratmeter großen Anbaus soll so schnell wie möglich rausgehen, damit möglichst noch in diesem Monat der Grundstein gelegt und anschließend der Bau begonnen werden kann. Das Vorhaben wird mit Fördermitteln aus dem Programm „Pflege und Wohnen“ finanziell unterstützt. „Wir müssen in diesem Jahr noch rund 300.000 Euro ausgeben“, sagt Blume.

Die positive Nachricht über die Baugenehmigung erreicht Blume in der Jubiläumswoche der BWB. Die Gesellschaft begeht am 8. Juni mit einem großen Mieterfest ihren 30. Geburtstag. Und es gibt gleich noch einen zweiten Anlass zum Feiern: Das Wohngebiet Bergarbeitersiedlung besteht mittlerweile 70 Jahre.

Anlässlich des Jubiläums der Wohnungsbaugesellschaft erschien eine 52 Seiten umfassende Sonderausgabe des „Mansfeld-Echo“. Sie zeigt die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens auf, das über einen Bestand von rund 770 Wohnungen verfügt, neun Mitarbeiter beschäftigt und beim Einsatz von erneuerbarer Energie die Nase vorn hat.

Musik und Familiennachmittag

In dieser Chronik findet sich auch das Programm zum großen Mieterfest am 8. Juni auf dem Sportplatz in Benndorf in der Hauptstraße 35. Ein Festumzug mit dem Ziegelröder Spielmannszug soll demnach um 13 Uhr den Auftakt geben. Start ist an der Schule, das Ziel der Sportplatz.

Ursprünglich wollten nur die Musikanten durch die Straßen ziehen. „Jetzt hängen sich unsere Sportler noch mit dran“, freut sich Blume über diese Verstärkung.

In der Zeit von 13.30 bis 18.30 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreicher Familiennachmittag, zu dem der Klostermansfelder Musikverein aufspielt. Haraldino unterhält Mädchen und Jungen ab 14 Uhr zum Kinderspielspaß.

Der TSV Benndorf stellt sich während des Nachmittags vor und lädt zu Sport und Spielen ein. Der Kindergarten „Pusteblume“ tritt ebenfalls auf. Getränke und Speisen für die Festgäste steuern lokale Anbieter bei.

Live-Band spielt am Abend

Um 20 Uhr betritt die Live-Band „Four Rock“ die Bühne. Der Eintritt kostet fünf Euro. Laut Veranstalter soll jeder Fünfer dem geplanten „Spielplatz Zukunft“ in der Steigerstraße zugutekommen.

Während die Umsetzung dieses Projektes noch bevorsteht, wird das Trafohäuschen des Energieversorgers Meag auf der gegenüberliegenden Seite des Spielplatzes zum Mieterfest Gegenstand einer Kunstaktion sein. Jugendliche wollen es mit einem Leipziger Künstler farblich gestalten.

Um „Kunst am Bau“ will sich die BWB nach dem Mieterfest verstärkt kümmern. Bereits bestehende Einzeldenkmale wie ein Fliesenbild und Mosaik am Haus in der Steigerstraße 1 sollen erhalten werden. Blume: „Wir werden versuchen, Mittel über den Denkmalschutz zu bekommen.“