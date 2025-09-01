Der Partychor „MSH singt“ zieht zum Sommer-Open-Air fast 700 Besucher ins Katharinenholz nach Kreisfeld. Wann und wo die rund 100 Sängerinnen und Sänger wieder zu erleben sind.

Open-Air in Kreisfeld: 700 Besucher wollen vom Partychor „MSH singt“ das Steigerlied hören

In pinkfarbener Garderobe versammelten sich 94 Sängerinnen und Sänger des Partychores „MSH singt“ auf der Bühne in Kreisfeld.

Kreisfeld/MZ. - Der Partychor „MSH singt“ lud zum großen Sommer-Open-Air ins Katharinenholz, und fast 700 Besucher kamen auf das Festgelände in Kreisfeld. „Das ist etwa die doppelte Zahl vom vergangenen Jahr“, freut sich Vereinsvorsitzender Ferdinand Berliner über die große Resonanz.