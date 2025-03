Studentenwohnungen in Eisleben und Sangerhausen schaffen – verrückt oder genial? So denken die Wohnungsgesellschaften und Studierende aus Halle und Leipzig darüber.

Eisleben/MZ. - Raus aus der Großstadt und ab aufs Land: Was halten die Studenten aus Leipzig und Halle von der Idee, nach Mansfeld-Südharz zu ziehen? „Ich fände es schön, wenn studentisches Wohnen gefördert werden würde“, sagt Malte Quintel. Er studiert Deutsch als Fremdsprache an der Uni Leipzig und könnte sich vorstellen, dass billigere Mieten mehr junge Leute nach Eisleben ziehen würden. Denn in Zeiten von steigenden Lebenserhaltungskosten und knappen Wohnraum wüssten viele nicht, wohin. Auch die Universitätsstädte selbst würden so entlastet werden.