In der traditionsreichen „Lutherschenke“ in Eisleben hat Cuong Nguyen ein Asia-Restaurant eröffnet. Wie der gebürtige Vietnamese dazu gekommen ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ. - Es ist ein Restaurant mit langer Tradition: Bereits seit mehr als 180 Jahren werden in der Lutherstraße 19 in Eisleben Gäste bewirtet. Zunächst in der Postkutschenstation, später im Restaurant „Alte Post“ und seit 2007 in der „Lutherschenke“.