Seit über zwölf Jahren fährt Christiane Hofmann mit ihrem Bäckerwagen quer durch Sachsen-Anhalt. Die MZ hat die mobile Backstube der Bäckerei Lampe mal für einen Tag begleitet.

On Tour mit der rollenden Backstube: Wie die Bäckerei Lampe Dörfer in Mansfeld-Südharz versorgt

Früh morgens auf Tour: Christiane Hofmann versorgt Mansfeld-Südharz mit frischen Backwaren von der Bäckerei Lampe.

Allstedt/Wolferode/Roßleben/MZ. - Wenn kurz vor sieben Uhr morgens ein lautes Hupen durch die kalte Novemberluft in Einzingen hallt, wissen die Menschen im Dorf: Jetzt kommt der Bäcker. Dann rollt der olivgrüne Wagen mit seinem weiß-gelben Logo der Bäckerei Lampe durch die Straßen.