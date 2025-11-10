Investor will PV-Park neben Wohngebiet bauen Deshalb wehren sich Anwohner in Merseburg gegen den möglichen Bau einer Photovoltaikanlage

Auf die Stadt Merseburg ist ein Investor zugekommen, der auf einem Feld nahe dem Wohngebiet Freiimfelde eine PV-Anlage errichten will. Dafür müsste die Fläche aber erst umgewidmet werden; es braucht einen Ratsbeschluss. Warum Anwohner gegen die Bebauungspläne sind und warum es am Dienstag zu dem Thema neue Erkenntnisse geben könnte.