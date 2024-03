Felix Ecke alias Ralph Wiener, der in Eisleben das erste deutsche Nachkriegstheater gegründet hatte und später als Schriftsteller bekanntwurde, ist kurz vor seinem 100. Geburtstag verstorben.

Eisleben/MZ. - „Er hat sich sehr auf seinen 100. Geburtstag gefreut. Wir haben schon darüber gesprochen, wie wir im Garten mit der Familie feiern werden“, sagt Dirk Ecke. Am 15. Mai wäre es so weit gewesen. Doch nun wird sein Vater Felix Ecke den großen Tag leider nicht mehr erleben: Ecke, der 1945 das Eisleber Bürgertheater gegründet hatte und später unter seinem Künstlernamen Ralph Wiener als Schriftsteller bekanntgeworden ist, ist am 25. Januar verstorben.