  4. Bester Deutscher Fahrer bei Junioren-WM: Motocross-Wunder Jesko Loberenz: Wie ein Elfjähriger aus Volkstedt europaweite Rennen rockt

Die MZ hat Nachwuchs-Motocrosser Jesko bei einem Trainingstag zwischen Staub, Lärm und Leidenschaft begleitet.

Von Anne Holzki 08.08.2025, 10:00
Jesko schießt den Hügel hinauf – bei der Junioren-WM in Frankreich fuhr er als bester Deutscher auf Platz 16 in seiner Altersklasse. Foto: Kai Brake

Alterode/MZ. - Staub wirbelt durch die frische Sommerluft, das Röhren der Maschinen hallt über die abgelegene Motocross-Strecke in Alterode. Es ist Mittwoch – Trainingstag für Jesko Loberenz aus Volkstedt. Normalerweise fährt der elfjährige Motocrossfahrer mittwochs nach Teutschenthal, wo sein Heimatverein MSC Teutschenthal trainiert.