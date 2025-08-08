Bester Deutscher Fahrer bei Junioren-WM Motocross-Wunder Jesko Loberenz: Wie ein Elfjähriger aus Volkstedt europaweite Rennen rockt
Die MZ hat Nachwuchs-Motocrosser Jesko bei einem Trainingstag zwischen Staub, Lärm und Leidenschaft begleitet.
Alterode/MZ. - Staub wirbelt durch die frische Sommerluft, das Röhren der Maschinen hallt über die abgelegene Motocross-Strecke in Alterode. Es ist Mittwoch – Trainingstag für Jesko Loberenz aus Volkstedt. Normalerweise fährt der elfjährige Motocrossfahrer mittwochs nach Teutschenthal, wo sein Heimatverein MSC Teutschenthal trainiert.