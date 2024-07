Monika Robe und Gabriele Walter zeigen einige ihrer Exponate in einer Kunstausstellung in der Sittichenbacher Kirche. Die Vernissage dort wird am Samstag, 20. Juli, 15 Uhr, beginnen.

Sittichenbach/MZ - „Und immer bleibt ein Bild.“ So haben Monika Robe (67) und Gabriele Walter (70) ihre gemeinsame Ausstellung überschrieben. Von schönen Urlauben beispielsweise bringt sich wahrscheinlich jeder ein Bild, meist in Form von Fotos auf dem Handy, mit nach Hause. Nur sind es bei den beiden Frauen, die erst später im Leben zur Kunst fanden, bemalte Leinwände, mit denen sie sich ein Bild von ihrem Urlaub machen. In der Kirche „Mariä Himmelfahrt“ in Sittichenbach zeigen die beiden Künstlerinnen, die in Sittichenbach und Osterhausen Zuhause sind, ihre Werke.