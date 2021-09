„MINT-Berufe-Rallye“ in Eisleben auf dem Gelände der GfM

Eisleben/MZ/bth - Technische Berufe stehen bei der Berufswahl nicht unbedingt hoch im Kurs bei den Jugendlichen im Landkreis. Wenn es nach der Agentur für Arbeit und dem Bildungsträger GfM Sangerhausen geht, soll sich das jetzt aber ändern.

Mit der „MINT-Berufe-Rallye“ will man Schüler auf technische Berufe aufmerksam machen. Die Abkürzung MINT steht dabei für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Das Projekt „MINT-Berufe-Rallye“ wird im Rahmen des Landesprogramms RÜMSA aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, des Landes Sachsen-Anhalt und der Agentur für Arbeit Sangerhausen finanziert. Mit der Durchführung des Projektes, das noch bis zum 30. Juni kommenden Jahres läuft, wurde nach Ausschreibung eines Ideenwettbewerbs die GfM GmbH Sangerhausen beauftragt. Schülern ab der Klassenstufe 8 soll so die Möglichkeit eröffnet werden, sich in MINT-Berufen in einem Unternehmen zu erproben.

Die nunmehr zweite Rallye wird am Donnerstag, 23. September, von 9 bis 12 Uhr, in Eisleben auf dem Gelände der GfM in der Querfurter Straße 6 stattfinden. Zehn Firmen werden an diesem Vormittag den Schülern einen authentischen Einblick in die Metall- und Elektro-Branche vermitteln. Dahinter stehen Ausbildungsberufe wie Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker, Fachinformatiker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und Metallbauer.

Dabei sollen die Jugendlichen nicht nur schauen und staunen, sondern auch mitmachen, so Uta Mayer, Sprecherin der Arbeitsagentur Sangerhausen: „Den Jugendlichen wird die Funktionsweise eines Traktors erklärt. Sie können zusammen mit Experten Autoreifen wechseln.“ Auch thematisiert werde, wie man Roboter programmiert, und es wird vorgeführt, wie man schweißt.

Die Messe sei eine tolle Gelegenheit, MINT-Berufe für sich zu entdecken, findet Karin Lieder, Mitarbeiterin der Arbeitsagentur und die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt: „Leider entscheiden sich immer noch zu wenige Jugendliche im Landkreis für die Ausbildung in einem technischen Beruf. Dabei sind diese Berufe durch die zunehmende Digitalisierung zukunftssicher und bieten gute Aufstiegsmöglichkeiten. Ich freue mich, dass wir bei dieser Veranstaltung den Jugendlichen live zeigen können, wie faszinierend Technik sein kann.“