Am 11. 11. übernehmen die Narren wieder die Rathäuser. Die Mansfelder feiern bereits am Wochenende das 70-jährige Karnevalsjubiläum. Was die anderen Vereine im Mansfelder Land planen.

Mansfeld/MZ. - Am Montag, 11. 11., 11.11 Uhr, ist es wieder so weit: Die Karnevalssaison wird eröffnet. Bis zum Aschermittwoch regieren dann die Narren in den Rathäusern. Die MZ hat bei Vereinen im Mansfelder Land nachgefragt, was sie an diesem Tag vorhaben und wie der Stand der Vorbereitungen auf die Saison ist.