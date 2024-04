Wahlmarathon am 9. Juni 2024: In Mansfelder Grund-Helbra werden acht Gemeinderäte und der Verbandsgemeinderat neu gewählt.

Helbra/MZ. - Es gibt im Landkreis Mansfeld-Südharz zwei Verbandsgemeinden. Neben der Goldenen Aue ist das Mansfelder Grund-Helbra. Der gravierende Unterschied zu den neun Einheitsgemeinden im Landkreis: Die Gemeinden sind – bis auf die Aufgaben, die die Verbandsgemeinde von Gesetzeswegen erledigt – eigenständig.

Das heißt auch, dass die Gemeinderäte einen wesentlich größeren Handlungsspielraum haben als die Ortschaftsräte in den Einheitsgemeinden. Wer im Mansfelder Grund-Helbra am 9. Juni für die acht Gemeinderäte kandidiert, diese Vorschläge (Vorname, Nachname, Beruf oder Tätigkeit, Geburtsjahr und Wohnort) finden Sie in dem Kasten am Fuß dieser Seite. Nachfolgend die Wahlvorschläge für den Verbandsgemeinderat Mansfelder Grund-Helbra.

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Gerd Wyszkowski, Pferdewirtschaftsmeister, 1979, Helbra; Matthias Klenner, Geschäftsführer, 1959, Klostermansfeld; Eric Lienow, Intensivpfleger, 1989, Benndorf; Thomas Jahn, Bauhofmitarbeiter, 1989, Ahlsdorf; Ralf Timm, Berufskraftfahrer, 1971, Hergisdorf; Walter Kampa, Drogist, 1956, Helbra; Marco Thamm, Bankbetriebswirt, 1975, Benndorf; Axel Wicht, Informatiker, 1978, Hergisdorf; Steffen Westphal, Tischler, 1966, Helbra; Günter Köpp, Rentner, 1949, Benndorf; Sebastian Kozlik, Gerüstbauer, 1982, Hergisdorf; Tony Ruszynski, Elektroniker, 1989, Helbra; Harald Henke, Elektroingenieur, 1958, Helbra; Tim Lucas Henrici, Landwirt, 1999, Helbra; Enrico Heier, Elektroingenieur, 1991, Helbra; Mandy Heier, Bürokauffrau, 1991, Helbra; Claudia Wyszkowski, Kreisgeschäftsführerin, 1989, Helbra;

Die Linke (Die Linke): Gerhard Blume, Geschäftsführer, 1957, Benndorf; Anja Große, Dipl. Verwaltungswirtin (FH), 1986, Helbra; Sascha Große, staatl. anerk. Erzieher, 1984, Helbra; Katharina Leffler, Pädagogische Mitarbeiterin, 1991, Helbra; Martin Leffler, IT-Administrator, 1988, Helbra; Helmut Neuweger, Gießereiingenieur, 1951, Helbra; Katja Rogalla, staatl. anerk. Heilerziehungspflegerin, 1991, Helbra; Ivonne Till-Merle, Weinfachverkäuferin, 1976, Helbra;

Alternative für Deutschland (AfD): Gunter Wakan, Dipl.-Ing. für Informationstechnik, 1970, Helbra; Uwe Wischalla, Betriebswirt, 1973 Helbra; René Sommer, Karosseriebauer, 1975, Bornstedt; Robin Eddelbüttel, Beamter, 1992, Helbra; Bernhard Fleischer, Rentner, 1957, Benndorf; Ursula Rose, Rentner, 1950, Blankenheim; Petra Döling, Schulbegleiterin, 1958, Blankenheim; Bernd Rößler, Rentner, 1958, Benndorf; Dieter Hartleib, Rentner, 1952, Helbra; Mechthild Rößler, Rentner, 1958, Benndorf; Cornelia Wakan, Rechtsanwältin, 1966, Helbra; Birgit Ziervogel-Andreäe, Rentner, 1943, Bornstedt; Bernd Störmer, Rentner, 1954, Helbra; Steffi Ziervogel-Sommer, selbstständig, 1979, Bornstedt;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Norbert Born, Diplomingenieur, 1962, Hergisdorf; Alfred Böttge, Rentner, 1949, Helbra; Lars Rose, Mechaniker, 1974, Bornstedt; Peter Kurth, Rentner, 1947, Ahlsdorf; Andreas Zinke, Dipl.-Ing. (FH), Architekt, 1975, Wimmelburg; Uwe Wollny, Hausmeister, 1965, Helbra; Rudi Wantischek, Rentner, 1948, Hergisdorf; Thomas Stock, Angestellter Gemeinde, 1970, Hergisdorf; Toni Schneider, Erzieher, 1991, Wimmelburg; Detlef Schade, Rentner, 1955, Hergisdorf; Kristian Cierpka-Reisch, Politikwissenschaftler, 1989, Wimmelburg; Steffen Lieff, Netzingenieur, 1983, Klostermansfeld;

Freie Demokratische Partei (FDP): André Strobach, Versicherungsfachwirt, 1978, Blankenheim; Ingo Bodtke, Ingenieur für Fleischwirtschaft, 1965, Wimmelburg;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Michael Ahlig, Elektrotechnikermeister, 1973, Bornstedt; Matthias Jentsch, selbstständig, Logopäde, 1973, Benndorf; Hans-Günter Smolka, Diplom-Ingenieur, 1956, Klostermansfeld; Steffen Zwanzig, Bauingenieur, 1978, Blankenheim; Olaf Greulich, Tischler, 1964, Klostermansfeld; Ursula Weissenborn, Freie Journalistin, 1955, Hergisdorf; Doris Sonderhoff, Rentnerin, 1956, Benndorf; René Hammerschmidt, Beamter, 1969, Klostermansfeld; Ralf Malzahn, Triebfahrzeugführer, 1965, Benndorf; Andreas Wache, Verwaltungsangestellter, 1967, Klostermansfeld; Jens Greulich, Polizeivollzugsbeamter, 1971, Klostermansfeld; Diana Keller, Bäckereiverkäuferin, 1973, Helbra;

Freiwillige Feuerwehr Ahlsdorf-Benndorf-Blankenheim-Bornstedt-Helbra-Hergisdorf-Klostermansfeld-Wimmelburg: Frank Ochsner, Feuerwehrgerätewart, 1974, Klostermansfeld; Karsten Patz, Lehrkraft, 1981, Ahlsdorf; Jürgen Colawo, Rentner, 1960, Hergisdorf; Fabian Baumann, Verfahrensmechaniker, 1988, Helbra; Andreas Brodmann, Gemeindearbeiter, 1982, Wimmelburg; Ronny Garsetz, Technischer Zeichner, 1979, Helbra; Andreas Gebhardt, Leiter Controlling und Finanzen, 1978, Klostermansfeld; Ulrike Grunwald, Beamtin, 1989, Ahlsdorf; Hagen Herholdt, Geschäftsführer Dipl.-Kaufmann (FH), 1980, Klostermansfeld; Nico Jahn, Rettungssanitäter, 1991, Blankenheim; Oliver Kathe, Soldat, 1984, Helbra; Klaus Robert Kemnitz, Gemeindearbeiter, 1974, Blankenheim; René Kindling, Diplomverwaltungswirt (FH), 1981, Klostermansfeld; Peggy Kramer, medizinisch techn. Assistentin, 1981, Helbra; Marcus Lange, Polizeibeamter, 1987, Helbra; Steffen Leder, Postzusteller, 1967, Blankenheim; Mathias Mohr, selbstständig, 1981, Blankenheim; Bernd Prietzel, Heizungsbaumeister, 1966, Ahlsdorf; Andreas Rößler, Ingenieur, 1976, Blankenheim; Thomas Schmid, Projektingenieur, 1965, Klostermansfeld; David Stollberg, Garten- und Landschaftsbauer, 1989, Klostermansfeld; Gerald Suder, Gemeindearbeiter, 1962, Bornstedt; Artur Tenner, Dachdecker, 1999, Klostermansfeld; Axel Weber, Geschäftsführer, 1964, Klostermansfeld; Robert Wetzstein, Angestellter, 1985, Ahlsdorf;

Bauernverband Mansfeld-Südharz e.V. (Bauernverband): Michael Probst, Landwirt, 1992, Benndorf;

Quelle: Verbandsgemeinde

Einzelbewerber: Uwe Tempelhof, Dipl.-Ingenieur, Rentner, 1955, Klostermansfeld.

Gemeinderat Ahlsdorf

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Beate Rohland, Rentner, 1951Ahlsdorf; Thomas Jahn, Bauhofmitarbeiter, 1989, Ahlsdorf; Linda-Michelle Mixa, Fotografenmeisterin, 1996, Ziegelrode;

Freiwillige Feuerwehr Ahlsdorf: Robert Wetzstein, Angestellter, 1985, Ahlsdorf; Bernd Prietzel, Heizungsbaumeister, 1966, Ahlsdorf; Karsten Patz, Lehrkraft, 1981, Ahlsdorf; Ralf Herrling, Schlossermeister, 1967, Ahlsdorf; Andrea Friesel, Einzelhandelskauffrau, 1974, Ahlsdorf; Susan Nohle, Rechtsfachwirtin, 1978, Ahlsdorf; Ulrike Grunwald, Beamtin, 1989, Ahlsdorf; René Friesel, Angestellter, 1975, Ahlsdorf; Markus Hennelotter, Angestellter, 1993, Ahlsdorf; Lukas Herrling, Angestellter, 1996, Ahlsdorf;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Bernd Paduch, Ingenieur, 1960, Ahlsdorf; Peter Kurth, Rentner, 1947, Ahlsdorf;

Gemeinderat Benndorf

Die Linke (Die Linke): Gernot Behrens, selbstständig, 1966, Benndorf; Bärbel Blume, Diplomlehrerin, 1960, Benndorf; Andrea Graupner, Verwaltungsfachangestellte, 1967, Benndorf; Maik Schäfer, Stadtarbeiter, 1975, Benndorf;

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Andreas Tomaschek, Dipl. Kaufmann, 1974, Benndorf; Eric Lienow, Intensivpfleger, 1989, Benndorf; Dr. Margot Bär, Ärztin, 1958, Benndorf; Marco Thamm, Bankbetriebswirt, 1975, Benndorf; Ulrich Lorenz, Berufsschullehrer, 1959, Benndorf; Kerstin Lienow, Erzieherin, 1969, Benndorf; Günter Köpp, Rentner, 1949, Benndorf; Michaela Gräf-Thamm, Krankenschwester, 1980, Benndorf;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Doris Sonderhoff, Rentnerin, 1956, Benndorf; Ralf Malzahn, Triebfahrzeugführer, 1965, Benndorf;

Alternative für Deutschland (AfD): Bernhard Fleischer, Rentner, 1957, Benndorf; Bernd Rößler, Rentner, 1958, Benndorf; Mechthild Rößler, Rentner, 1958, Benndorf; Marco Ehrhardt, Elektroprüfer, 1988, Benndorf;

Bauernverband Mansfeld-Südharz e.V. (Bauernverband): Florian Probst, Landwirt, 1995, Benndorf; Michael Probst, Landwirt, 1992, Benndorf; Nick-Louis Böhm, Key Account Manager, 1994, Benndorf;

Einzelbewerber: Nico Müller, Immobilienkaufmann, 1988, Benndorf;

Gemeinderat Blankenheim

Alternative für Deutschland (AfD): Ursula Rose, Rentner, 1950, Blankenheim; Petra Döling, Schulbegleiterin, 1958, Blankenheim; Hans-Werner Rose, Rentner, 1946, Blankenheim;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Matthias Laue, Informationstechniker, 1969, Blankenheim; Diana Kolbe, Betriebswirtin, 1974, Blankenheim;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Steffen Zwanzig, Bauingenieur, 1978, Blankenheim;

Parteilose Liste Blankenheim: Mathias Mohr, selbstständig, 1981, Blankenheim; Angelika Wagner, Rentner, 1957, Blankenheim;

Freiwillige Feuerwehr Blankenheim: Nico Jahn, Rettungssanitäter, 1991, Blankenheim; Klaus-Robert Kemnitz, Gemeindearbeiter,1974, Blankenheim; Steffen Leder, Postzusteller, 1967, Blankenheim; Andreas Rößler, Ingenieur, 1976, Blankenheim;

BSC Blankenheim 1920 e.V. (BSC): Denis Rothe, Betriebswirt, 1975, Blankenheim; Marcus Wiesel, Immobilienbetriebswirt, 1980, Blankenheim;

Einzelbewerber: Christian Würzburg, Notfallsanitäter, 1986, Blankenheim; Anke Gehlmann, Sozialpädagogin, 1980, Blankenheim;

Gemeinderat Bornstedt

Alternative für Deutschland (AfD): René Sommer, Karosseriebauer,1975, Bornstedt;

Sport Bornstedt (Sport Bornstedt): Jürgen Franke, Rentner, 1958, Bornstedt; Yves Kaczor, Bäckermeister, 1975, Bornstedt; Bernd Rinkleib, Rentner, 1958, Bornstedt; Gerald Suder, Gemeindearbeiter, 1962, Bornstedt; Jörg Weigend, Kfz-Mechaniker, 1966, Bornstedt; Torsten Weiland, Elektromonteur, 1967, Bornstedt; Thomas Ziervogel, Dachdecker, 1986, Bornstedt;

Heimatfestverein e.V. Bornstedt (Heimatfestverein): Reinhard Tunat, Rentner, 1952, Bornstedt; Michael Ahlig, Elektrotechnikermeister, 1973, Bornstedt; Karsten Werner, selbstständig,1989, Bornstedt;

Gemeinderat Helbra

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Gerd Wyszkowski, Pferdewirtschaftsmeister, 1979, Helbra; Walter Kampa, Drogist, 1956, Helbra; Karin Kellner, Rentner, 1951, Helbra; Steffen Westphal, Tischler, 1966, Helbra; Tony Ruszynski, Elektroniker, 1989, Helbra; Andreas Steinecke; Dipl. Kaufmann (FH), 1978, Helbra; Harald Henke, Elektroingenieur, 1958, Helbra; Tim Lucas Henrici, Landwirt, 1999, Helbra; Enrico Heier, Elektroingenieur, 1991, Helbra; Mandy Heier, Bürokauffrau, 1991, Helbra; Claudia Wyszkowski, Kreisgeschäftsführerin, 1989, Helbra;

Alternative für Deutschland (AfD): Uwe Wischalla, Betriebswirt, 1973, Helbra; Cornelia Wakan, Rechtsanwältin, 1966, Helbra; Bernd Störmer, Rentner, 1954, Helbra; Dieter Hartleib, Rentner,1952, Helbra; Robin Eddelbüttel, Beamter, 1992, Helbra; Gunter Wakan, Dipl.-Ing. für Informationstechnik, 1970, Helbra;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Alfred Böttge, Rentner, 1949, Helbra; Winfried Viezens, Dipl.-Ing. (FH), 1940, Helbra; Oliver Bischoff, IT-Systemadministrator, 1994, Helbra;

Die Linke (Die Linke): Anja Große, Dipl.-Verwaltungswirtin (FH), 1986, Helbra; Sascha Große, staatl. anerk. Erzieher, 1984, Helbra; Katharina Leffler, Pädagogische Mitarbeiterin, 1991, Helbra; Martin Leffler, IT-Administrator, 1988, Helbra; Mario Merle, Stellwerksmeister, 1972, Helbra; Helmut Neuweger, Gießereiingenieur, 1951, Helbra; Ivonne Till-Merle, Weinfachverkäuferin, 1976, Helbra; Katja Rogalla, staatl. anerk. Heilerziehungspflegerin, 1991, Helbra; Klaus Zezulka, Dipl.-Ing. Ökonom, 1946, Helbra;

Freiwillige Feuerwehr Helbra: Fabian Baumann, Verfahrensmechaniker, 1988, Helbra; Ronny Garsetz, Technischer Zeichner, 1979, Helbra; Peggy Kramer, medizinisch techn. Assistentin, 1981, Helbra; Marcus Lange, Polizeibeamter, 1987, Helbra; Oliver Kathe, Soldat, 1984, Helbra;

Freie Wählergemeinschaft Helbra (FWH): Uwe Wollny, Hausmeister, 1965, Helbra; Thomas Krebes, Landwirt, 1960, Helbra; Michael Krebes, Maler, 1966, Helbra; Ricardo Würzberg, Fachangestell. f. Bäderbetrieb, 1982, Helbra; Frank Bayer, Unternehmer, 1965, Helbra;

Gemeinderat Hergisdorf

Freie Bürgerbewegung Hergisdorf (FBH): Carsten Berliner, Leiter Betrieb, 1970, Kreisfeld; Jürgen Colawo, Rentner, 1960, Hergisdorf; Frank Herrmann, Baufacharbeiter, 1970, Kreisfeld; Andreas Heß, Rentner, 1961, Hergisdorf; Matthias Jedermann, Projektleiter, 1963, Hergisdorf; Stephan Mixa, Angestellter, 1979, Kreisfeld; Thomas Olm, Vollzugsbeamter, 1969, Hergisdorf; Kevin Schöttner, Immobilienfachwirt, 1994, Hergisdorf;

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Ralf Timm, Berufskraftfahrer, 1971, Hergisdorf; Ingbert Schidda, Pensionär, 1960, Hergisdorf; Axel Wicht, Informatiker, 1978, Hergisdorf; Sebastian Kozlik, Gerüstbauer,1982, Hergisdorf;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Rudi Wantischek, Rentner, 1948, Kreisfeld; Thomas Stock, Angestellter Gemeinde, 1970, Kreisfeld; Ronny Müller, Teiledienstleiter, 1982, Kreisfeld; Detlef Schade, Rentner, 1955, Kreisfeld; Andi Kaczor, IT-Administrator, 1987, Kreisfeld;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Ursula Weissenborn, Freie Journalistin, 1955, Hergisdorf;

Gemeinderat Klostermansfeld

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Matthias Klenner, Geschäftsführer, 1959, Klostermansfeld; Annette Stezycki, Qualitätsmanagementbeauftragte, 1960, Klostermansfeld; Norbert Lutter, Rentner, 1953, Klostermansfeld; Thomas Burkardt, Dipl. Ingenieur, 1985, Klostermansfeld; Steffen Güntner, Dipl.-Ingenieur, 1969, Klostermansfeld; Konstanze Saul, Sachbearbeiterin, 1967, Klostermansfeld;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Steffen Lieff, Netzingenieur, 1983, Klostermansfeld;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Hans-Günter Smolka, Diplom-Ingenieur, 1956, Klostermansfeld; Olaf Greulich, Tischler, 1964, Klostermansfeld; Andreas Wache, Verwaltungsangestellter, 1967, Klostermansfeld; René Hammerschmidt, Beamter, 1969, Klostermansfeld; Jens Greulich, Polizeivollzugsbeamter, 1971, Klostermansfeld;

Freiwillige Feuerwehr Klostermansfeld: Frank Ochsner, Feuerwehrgerätewart, 1974, Klostermansfeld; Hagen Herholdt, Geschäftsführer, Dipl.-Kaufmann (FH), 1980, Klostermansfeld; René Kindling, Diplomverwaltungswirt (FH), 1981, Klostermansfeld; Andreas Gebhardt, Leiter Controlling und Finanzen, 1978, Klostermansfeld; Artur Tenner, Dachdecker, 1999, Klostermansfeld; Carolin Rabenalt, Account Managerin, 1989, Klostermansfeld; Ronny Dremel, Angestellter, 1977, Klostermansfeld; Axel Weber, Geschäftsführer,1964, Klostermansfeld; Thomas Schmid, Projektingenieur, 1965, Klostermansfeld; David Stollberg, Garten- und Landschaftsbauer, 1989, Klostermansfeld;

Einzelbewerber: Uwe Tempelhof, Dipl. Ingenieur, Rentner, 1955, Klostermansfeld;

Gemeinderat Wimmelburg

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Hans-Joachim Zinke, Rentner, 1946, Wimmelburg; Jürgen Müller, Beamter, 1958, Wimmelburg; Kristian Cierpka-Reisch, Politikwissenschaftler, 1989, Wimmelburg; Rainer Loose, Rentner, 1954, Wimmelburg; Jürgen Kronberg, Diplomingenieur, 1950, Wimmelburg; Marcus Etzrodt, Lehrer/Beamter, 1985, Wimmelburg; Nicole Wollschläger, Chemiker, 1988, Wimmelburg; Ralf Vogler, Gemeindearbeiter, 1967, Wimmelburg; Uwe Kurbitz, Dipl.-Ing. (FH) für Energieumwandlung, 1951, Wimmelburg; Henry Ansorge, Elektromeister, 1963, Wimmelburg; Stefan Engler, Anlagenfahrer, 1979, Wimmelburg; Michael Pulst, Dipl. Verwaltungswirt, 1960, Wimmelburg; Dirk Schlotter, Polizeibeamter,1968, Wimmelburg; Heike Gelbke, Dipl.-Ing. f. Lebensmitteltechnologie, 1963, Wimmelburg;

Freie Demokratische Partei (FDP): Ingo Bodtke, Ingenieur für Fleischwirtschaft, 1965, Wimmelburg; Detlef Rohkohl, Prüfingenieur, 1956, Wimmelburg;

Freiwillige Feuerwehr Wimmelburg (FF Wimmelburg): Andreas Brodmann, Gemeindearbeiter, 1982, Wimmelburg; Toni Schneider, Angestellter, 1991, Wimmelburg;

Einzelbewerber: Lydia Kuche, Sachbearbeiterin, 1987, Wimmelburg; Andrea Engler, Diplom Sozialpädagogin, 1978, Wimmelburg.

