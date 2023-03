Benndorf/MZ - Es ist kein Aprilscherz: Die Mansfelder Bergwerksbahn startet mit ihrem Info-und Regelzug genau am 1. April offiziell in die Saison. Bis Anfang Oktober setzt sich der Zug jeden Samstag um 14.45 Uhr ab Benndorf in Bewegung – zum Auftakt am 1. April bereits um zehn Uhr.

