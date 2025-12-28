Weil sich ein Mann in einer Disco in Eisleben bedroht fühlt, schaltet er die Polizei ein.

Eisleben/MZ/DKA. - Ein Mann, der sich bedroht fühlte, hat sich am Sonntag gegen 4.15 Uhr bei der Polizei gemeldet. Nach Informationen der Polizei waren Streitigkeiten in einer Disco der Auslöser.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte es verbale Auseinandersetzungen zwischen dem Mann und zwei anderen Männern im Alter von 20 und 24 Jahren gegeben. Sie sollen sich alle flüchtig gekannt haben und waren stark alkoholisiert. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.