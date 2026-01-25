Privatkunden können jetzt bis zu 6.000 Euro Zuschuss für den Kauf eines E-Autos erhalten. Was sagen Autohändler in Mansfeld-Südharz zu der neuen Prämie?

Lob und Kritik - Was halten Autohändler in Mansfeld-Südharz von der neuen E-Auto-Prämie?

Eisleben/Sangerhausen/MZ - Es war ein Schritt, der in der Autobranche und bei den Kunden für viel Kritik gesorgt hatte: Vor zwei Jahren wurde die E-Auto-Prämie überraschend abgeschafft. In der Folge gingen die Verkaufszahlen der Elektrofahrzeuge deutlich zurück. Jetzt legt die Bundesregierung eine neue Förderung auf. Beim Kauf von Elektroautos und bestimmter Plug-in-Hybride können Privatkunden – je nach ihrem Haushaltseinkommen – bis zu 6.000 Euro Zuschuss erhalten. Förderfähig sind sowohl Kauf als auch Leasing von Neuwagen, rückwirkend ab 1. Januar dieses Jahres. Die MZ hat Autohändler in Mansfeld-Südharz gefragt, wie sie die neue E-Auto-Prämie bewerten.