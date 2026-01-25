In ihrer Praxis an den Badstuben begleitet die freie Hebamme Yvonne Schoppa werdende und frischgebackene Mütter. Was der Ascherslebenerin an ihrer Arbeit besonders gefällt.

Kleine Fußabdrücke auf Leinwänden erinnern die freie Hebamme Yvonne Schoppa an Mütter und Kinder, die sie betreut hat.

Aschersleben/MZ - Wer die Praxis von Yvonne Schoppa an den Badstuben betritt, der sieht zunächst auf mehreren Leinwänden viele kleine Füße. Daneben jeweils ein Name und ein Datum. Es sind die Namen und Geburtstage von Kindern, deren Mütter die freie Hebamme während ihrer Schwangerschaft und darüber hinaus begleitet hat, und zu denen sie auch jetzt, teils Jahre später, noch einige Geschichten kennt. Zwei Kinder, die als Zwillingspaar geboren wurden. Ein Mädchen, das gerade große Schwester geworden ist. Das Wort „Praxis“, findet Yvonne Schoppa, passe übrigens gar nicht so richtig zu ihren Räumen: „Da denkt man an Ärzte und Wartezimmer. Hier ist es eher wie in der guten Stube bei jemandem zu Hause.“