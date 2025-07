Das Gelände des alten Sägewerks an der Klostermansfelder Bahnhofstraße stand jetzt zur Zwangsversteigerung am Amtsgericht Eisleben. Wie der Termin ausgegangen ist.

Leerstand und Verfall - wie geht es mit dem alten Sägewerk in Klostermansfeld weiter?

Zwangsversteigerung am Amtsgericht Eisleben

Neben der alten Sägewerkshalle (rechts) stehen auf dem Gelände an der Bahnhofstraße noch mehrere weitere Gebäude.

Eisleben/MZ. - Es hat seine besten Zeiten seit langem hinter sich: das alte Sägewerk an der Bahnhofstraße in Klostermansfeld. Die Firma, die hier seit Anfang der 1990er Jahre ansässig war, hat ihren Betrieb eingestellt. Fast alle Gebäude stehen leer und sind in einem schlechten, zum Teil ruinösen Zustand. Aufgrund von Forderungen gegen den Eigentümer hat die Sparkasse Mansfeld-Südharz als Hauptgläubigerin ein Zwangsvollstreckungsverfahren beantragt.