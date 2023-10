André Schröder (CDU), Landrat in Mansfeld-Südharz, äußert sich zu der Debatte um die Äußerungen des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz.

Symbolfoto - Friedrich Merz hatte kritisiert, dass abgelehnte Asylbewerber, die eigentlich abgeschoben werden müssten, in Deutschland die volle medizinische Versorgung erhielten.

Eisleben/MZ/JM - In der Debatte um Äußerungen des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz zu Asylbewerbern hat André Schröder (CDU), Landrat in Mansfeld-Südharz, angemahnt, „Probleme nicht zu verschweigen, sondern anzusprechen“. Merz hatte kritisiert, dass abgelehnte Asylbewerber, die eigentlich abgeschoben werden müssten, in Deutschland die volle medizinische Versorgung erhielten. Sie würden sich die „Zähne neu machen lassen“, während deutsche Bürger keine Zahnarzttermine kriegen würden.