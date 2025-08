Für ein Naturprojekt hofft die Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Benndorf auf finanzielle Hilfe aus dem Förderpenny-Wettbewerb. Wer sich auch noch um Unterstützung bewirbt.

Kita „Pusteblume“ in Benndorf ruft zur Online-Abstimmung auf

Benndorf/MZ. - Mit großer Spannung wird jetzt das Online-Voting im Förderpenny-Wettbewerb in der Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Benndorf verfolgt. In der Zeit vom 5. bis 26. August kann für die integrative Einrichtung abgestimmt werden.