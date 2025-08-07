Zeitreise im Halle Leipzig The Style Outlets - Center an der A9 lädt zur großen 80er-Jahre-Party

Brehna/MZ. - Das Halle Leipzig The Style Outlets lädt am Donnerstag, 7. August, zu einer Reise in die Vergangenheit ein: ​ Von 12 bis 18 Uhr erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit Aktionen und attraktiven Angeboten – passend zum Finale des Summer Sales.

Wie angekündigt wird, dürfen sich die Gäste auf eine bunte Mischung aus Unterhaltung und Nostalgie freuen. Eine Cocktailbar serviert erfrischende Drinks, die gegen eine kleine Spende erhältlich sein sollen. Der gesamte Erlös wird erneut einem wohltätigen Zweck gespendet. Für Groß und Klein wird es darüber hinaus an der Candybar kostenlos beliebte Retro-Süßigkeiten geben, die Kindheitserinnerungen wachrufen. Walking Acts in stilechten 80er-Outfits sorgen zusätzlich für Unterhaltung und gute Laune.

„Unsere 80er-Jahre-Party ist jedes Jahr ein Publikumsmagnet“, sagt Robin Lippold, Center Manager des Halle Leipzig The Style Outlets. „Mit diesem besonderen Tag möchten wir unseren Gästen nicht nur ein nostalgisches Erlebnis bieten, sondern auch jede Menge Spaß und Inspiration.“

Dieses soll sich auch in den Einkaufstüten der Besucher widerspiegeln: Denn als besonderes Highlight für alle Shopping-Fans gewähren teilnehmende Marken den ganzen Tag lang auf ausgewählte Artikel Rabatte von 80 Prozent.

Die Auswahl ist groß: Auf einer Fläche von rund 19.000 Quadratmetern präsentiert Halle Leipzig The Style Outlets in 70 Outlet-Stores nationale und internationale Markenhersteller, die ihre Ware günstiger gegenüber der ehemaligen unverbindlichen Herstellerpreisempfehlung anbieten. Die Angebotspalette reicht dabei von Mode und Sports- und Homewear über Schuhe bis hin zu Lifestyle-Produkten und Heimtextilien.