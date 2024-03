Das Land zahlt Geschwisterrabatt verzögert aus und die Gemeinde sieht keine Rechtsgrundlage: Warum Tagesvater Markus Paschek aus Wormsleben nun eine Petition an den Landtag richtet.

Streit um Kinderförderungsgesetz: Tagesvater in Röblingen kämpft um sein Geld

Symbolfoto - Die Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land will ab 1. April einen höheren Anteil an den Kosten für einen Kita-Platz übernehmen.

Röblingen/MZ. - Die gute Nachricht für die Eltern zuerst: Die Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land will ab 1. April einen höheren Anteil an den Kosten für einen Kita-Platz übernehmen. Als Beispiel führte Heike Dockhorn, die bei der Gemeinde für Kitas verantwortlich zeichnet, ein Krippenkind an, das täglich zehn Stunden betreut wird.