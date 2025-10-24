Am Reformationstag startet am Theater Eisleben eine neue Kooperation mit der Leipziger Musikhochschule. Studierende werden mit Oper und Operette zu Gast sein.

Junge Sängerinnen und Sänger bringen Oper und Operette nach Eisleben

Zum Auftakt der neuen Reihe ist am Freitag, 31. Oktober, die Kammeroper „Three Decembers“ zu erleben.

Eisleben/MZ. - In der kommenden Woche startet am Eisleber Theater eine neue Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater (HMT) „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig. Studierende der Gesangs- und Instrumentalklassen werden in dieser Spielzeit mit mehreren Opern- und Operettenprogrammen in Eisleben zu Gast sein. Auftakt ist am Freitag, 31. Oktober, 19.30 Uhr, mit der Kammeroper „Three Decembers“ des US-amerikanischen Komponisten Jake Heggie.