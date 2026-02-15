Eisleben/MZ/DKA. - Ein Autofahrer ist von zwei Jugendlichen in Eisleben überfallen worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 31-Jährige sie am Freitagabend zuvor in seinem Pkw bis zur Gerbstedter Chaussee mitgenommen. Sie bedrohten ihn anschließend mit einer Waffe und nahmen ihm neben dem Auto persönliche Gegenstände ab - darunter ein Mobiltelefon.

Die Tatverdächtigen ließen den Mann zurück und fuhren mit seinem Pkw davon. Das Auto wurde laut Polizei innerhalb der umfangreichen Ermittlungen noch in der Nacht in Halle gefunden. Ein 16-Jähriger aus Mansfeld sei dort vorläufig festgenommen worden. Er befindet sich nach Vorführung bei Gericht am Samstag in Untersuchungshaft. Der andere mutmaßliche Tatbeteiligte (17) aus Eisleben wurde ermittelt, heißt es weiter. Er befindet sich auf freiem Fuß. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.