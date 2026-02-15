Der Kreativzirkel in Kochstedt haucht seit 18 Jahren ualten Klamotten und Textilien neues Leben ein. Wie alles anfing. Was entsteht und warum viele davon profitieren.

„Aus Alt mach anders“ - Wie der Kreativzirkel in Kochstedt altgedienten Klamotten eine zweite Chance gibt

Die Frauen treffen sich regelmäßig, um mit viel Kreativität alten Gegenständen ein neues Leben einzuhauchen.

Kochstedt/MZ. - Ein Sammelsurium an Stoffen liegt auf dem großen Tisch im Bastelzimmer des Heims des Kochstedter Heimatvereins. Neue Wolle und Textilien mischen sich mit Teilen von altgedienten Klamotten und Heimtextilien. Auch zahlreiche Knöpfe sind ausgebreitet. Die Utensilien zum Häkeln, Nähen und Stricken liegen ebenfalls bereit. Wie fast jeden Montag zwischen Oktober und Mai herrscht auch diesmal wieder Betriebsamkeit im von Monika Ratzka geleiteten Kreativzirkel.