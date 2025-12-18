weather wolkig
  4. Weihnachtsessen in Eisleben: Im Vikariatssaal gab es Nudeln mit roter Soße und Geschenke für Kinder

Lieblingsgerichte, Geschenke und gute Gespräche: Das Weihnachtsessen der Lions- und Rotary-Clubs in Eisleben sorgt für strahlende Gesichter bei Groß und Klein.

18.12.2025, 14:30
Zum traditionellen Weihnachtsessen wurde am Mittwoch in den Vikariatssaal in Eisleben eingeladen. Die Organisation liegt in den Händen der Mitglieder vom Lions-Club und den Rotariern Eisleben. Die Volksküche unterstützt die Veranstaltung. Stefan Göland (li.) und David John bereiten die Essensportionen zu.
Eisleben/MZ/bth - Nudeln mit roter Soße stehen bei allen Kindern hoch im Kurs. Und die Freude ist riesengroß unter den Anwesenden im Vikariatssaal in Eisleben, als Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) dieses Lieblingsgericht ankündigt.