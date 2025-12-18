Zum traditionellen Weihnachtsessen wurde am Mittwoch in den Vikariatssaal in Eisleben eingeladen. Die Organisation liegt in den Händen der Mitglieder vom Lions-Club und den Rotariern Eisleben. Die Volksküche unterstützt die Veranstaltung. Stefan Göland (li.) und David John bereiten die Essensportionen zu.

(Foto: Jürgen Lukaschek)