Weihnachtsessen in Eisleben Im Vikariatssaal gab es Nudeln mit roter Soße und Geschenke für Kinder
Lieblingsgerichte, Geschenke und gute Gespräche: Das Weihnachtsessen der Lions- und Rotary-Clubs in Eisleben sorgt für strahlende Gesichter bei Groß und Klein.
Eisleben/MZ/bth - Nudeln mit roter Soße stehen bei allen Kindern hoch im Kurs. Und die Freude ist riesengroß unter den Anwesenden im Vikariatssaal in Eisleben, als Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) dieses Lieblingsgericht ankündigt.