Große Vielfalt Im Tuch oder als Aschediamant? Wie man künftig im Seegebiet Mansfelder Land beerdigt werden kann
Neue Bestattungsformen im Seegebiet Mansfelder Land: Die Friedhofssatzung wird angepasst – von Tuchbestattung bis zur Bestattung als Aschediamant. Welche neuen Formen der Bestattung es gibt und was das neue Gesetz für Angehörige bedeutet.
10.12.2025, 14:00
Röblingen/MZ - Die Friedhofssatzung im Seegebiet Mansfelder Land soll angepasst werden, und zwar an das neue Bestattungsgesetz in Sachsen-Anhalt, das im September beschlossen worden ist.