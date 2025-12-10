weather spruehregen
  4. Große Vielfalt: Im Tuch oder als Aschediamant? Wie man künftig im Seegebiet Mansfelder Land beerdigt werden kann

Neue Bestattungsformen im Seegebiet Mansfelder Land: Die Friedhofssatzung wird angepasst – von Tuchbestattung bis zur Bestattung als Aschediamant. Welche neuen Formen der Bestattung es gibt und was das neue Gesetz für Angehörige bedeutet.

Von Beate Thomashausen 10.12.2025, 14:00
Die erste Urnenstele auf dem Friedhof in Wansleben wurde 2024 als Erinnerungsort für die Hinterbliebenen errichtet. Mittlerweile wurden zwei weitere Stelen dort aufgestellt.
Die erste Urnenstele auf dem Friedhof in Wansleben wurde 2024 als Erinnerungsort für die Hinterbliebenen errichtet. Mittlerweile wurden zwei weitere Stelen dort aufgestellt. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Röblingen/MZ - Die Friedhofssatzung im Seegebiet Mansfelder Land soll angepasst werden, und zwar an das neue Bestattungsgesetz in Sachsen-Anhalt, das im September beschlossen worden ist.