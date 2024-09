Im Seegebiet Mansfelder Land hat man die Spielplätze in den Ortsteilen im Blick und will diese auf Vordermann bringen.

Investition in die Ortsteile

Blick auf den Spielplatz in Wansleben

Röblingen/MZ/bth. - Der neue Spielplatz in Wansleben sei in diesem Sommer zu einem Treffpunkt für Wansleber Familien, aber auch für Ausflügler aus Nachbarorten geworden, stellte René Liebetanz (CDU), der Vorsitzende des Schul-, Kultur- und Sozialausschusses, in der jüngsten Sitzung erfreut fest.

Schließlich ist Liebetanz auch Ortsbürgermeister in Wansleben und hat als solcher die neuen Investitionen seiner Gemeinde besonders im Blick. „In die Spielplätze zu investieren lohnt sich in vielerlei Hinsicht“, konstatierte er.

Neben Spielplätzen auch die Kitas und Schulen im Blick

Bürgermeister Martin Blümel (parteilos) informierte im Ausschuss über den Stand der aktuellen Baumaßnahmen in der Kommune, die gerade sehr viel Geld in die Hand nimmt, um die Spielplätze in den Ortsteilen auf Vordermann zu bringen.

Kräftig investiert wird auch in die Kitas im Seegebiet Mansfelder Land. Die Einrichtung in Wansleben ist bereits grundhaft saniert und ausgebaut worden. Aktuell wird an der Kindertagesstätte in Amsdorf gearbeitet.

Die Mädchen und Jungen sind für die Zeit des Umbaus in Wansleben im Ausweichquartier. Im ersten Quartal kommenden Jahres soll die Kita fertig sein. Die nächste Kita, die danach saniert werden soll, wird die in Erdeborn sein, kündigte Bürgermeister Martin Blümel im Ausschuss an.