Baumprojekt nicht umsetzbar IG Naturmacher scheitert erneut mit Anfrage: Romonta hält Ostertal-Flächen zurück
Seit über einem Jahr bemüht sich die IG Naturmacher um ein Aufforstungsprojekt im Ostertal. Romonta bestätigt nun erneut, dass die betrieblich benötigten Grundstücke nicht für externe Vorhaben genutzt werden können, betont jedoch Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement.
03.02.2026, 14:15
Röblingen/MZ - Schattenspendende Bäume im Ostertal? Das hält die IG Naturmacher, die im Seegebiet Mansfelder Land in Sachen Naturschutz aktiv ist, für eine hervorragende Idee. Seit mehr als einem Jahr trägt man sich damit und hat auch bereits eine Anfrage an Romonta geschrieben, die allerdings gegenüber dem Verein abschlägig beschieden wurde.