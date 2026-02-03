Seit über einem Jahr bemüht sich die IG Naturmacher um ein Aufforstungsprojekt im Ostertal. Romonta bestätigt nun erneut, dass die betrieblich benötigten Grundstücke nicht für externe Vorhaben genutzt werden können, betont jedoch Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement.

IG Naturmacher scheitert erneut mit Anfrage: Romonta hält Ostertal-Flächen zurück

Im Ostertal möchte die IG Naturmacher gern Bäume pflanzen, doch das Areal gehört Romonta. Sandra Sowoidnich und Andreas Tautrim können sich ein Wäldchen an der Stelle gut vorstellen.

Röblingen/MZ - Schattenspendende Bäume im Ostertal? Das hält die IG Naturmacher, die im Seegebiet Mansfelder Land in Sachen Naturschutz aktiv ist, für eine hervorragende Idee. Seit mehr als einem Jahr trägt man sich damit und hat auch bereits eine Anfrage an Romonta geschrieben, die allerdings gegenüber dem Verein abschlägig beschieden wurde.